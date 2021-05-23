Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский — слуга двух господ, и поэтому не может избавиться от своего двуличия. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что студия «Квартал 95», в число основателей которой входит и Зеленский, в обход санкций продала в Россию очередной сериал.

«Люди, типа Зеленского, как были клоунами, так ими и останутся. Ему нет разницы, каким образом деньги зарабатывать. Тут ничего не поделать. Для таких людей нет ни черного, ни белого. Они бесхребетные. Нужно решить: либо ты актер, либо политик. Если ты выбрал второе, тогда нужно избавляться от своего двуличия. Зеленскому это не дано по одной простой причине — он слуга у двух господ. Хочет, чтобы и Россия ему помогала, и Америка, да еще и с Европы просить что-нибудь. Такого не бывает», — сообщил депутат Госдумы.

Сергей Вострецов отметил, что, к сожалению, подобное нездоровое положение дел в соседнем государстве не закончится в одночасье.

«Сменить нынешний режим на Украине сейчас крайне сложно, потому что бандеровцы — небольшая группа людей во власти — запугали большинство. Мы же помним таракана-тараканище, которого боялись волки и слоны. Пока там не появится человек, который действительно любит страну, готов собой пожертвовать, там добра ждать не стоит. Будут продолжать развивать русофобию», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что большие любители разглагольствовать о российской агрессии не должны иметь возможности вести бизнес в нашей стране.

«Я считаю, что надо запретить у нас финансовые операции для людей вроде Порошенко и Зеленского. Все, кто гавкает на Россию и портит отношения между народами, пусть идут вон. Они не должны ни копейки зарабатывать на территории Российской Федерации», — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал ФАН о том, какие, на его взгляд, изменения необходимо внести в законодательство в сфере торговли алкоголем.