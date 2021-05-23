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новостей
05:12
Общество
Австралийские СМИ назвали, где будет следующая вспышка COVID-19
05:12
Происшествия
Полицейские разыскивают стрелявшего в шерифов мужчину в США
05:00
Общество
Новая точка притяжения: центр винного туризма появился в Крыму
04:51
Политика
Сын основателя ХАМАС призвал Израиль убивать лидеров движения
04:51
Политика
Генерал ВСУ указал на способность Киева лишиться выхода к морю
04:33
Общество
Макрон поздравил представительницу Франции со вторым местом на Евровидении
04:32
Общество
Стивен Кинг назвал причину своей ссоры с Джоан Роулинг
04:13
Общество
Представители Италии не назвали город проведения Евровидения-2022
04:13
Происшествия
Число погибших во время ультрамарафона в Китае возросло до 20
04:08
Происшествия
Жертвами непогоды стали 16 участников горного марафона в Китае
04:00
Политика
Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском
03:57
Политика
Депутат Бальбек ответил на заявления Киева об условиях поставок воды в Крым
03:57
Происшествия
Пять человек пострадали в массовой аварии с участием автомобиля ДПС в Брянске
03:55
Экономика
Нефти предсказали рост цены до 80 долларов за баррель
03:45
Общество
Врачи назвали несколько признаков приближающейся смерти
03:36
Общество
Профсоюз полиции Капитолия указал на массовое увольнение сотрудников
03:36
Происшествия
Ссора водителей на дороге закончилась поножовщиной в Петербурге
03:30
Общество
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Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском

Политика
Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Президент Украины Владимир Зеленский — слуга двух господ, и поэтому не может избавиться от своего двуличия. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что студия «Квартал 95», в число основателей которой входит и Зеленский, в обход санкций продала в Россию очередной сериал.

«Люди, типа Зеленского, как были клоунами, так ими и останутся. Ему нет разницы, каким образом деньги зарабатывать. Тут ничего не поделать. Для таких людей нет ни черного, ни белого. Они бесхребетные. Нужно решить: либо ты актер, либо политик. Если ты выбрал второе, тогда нужно избавляться от своего двуличия. Зеленскому это не дано по одной простой причине — он слуга у двух господ. Хочет, чтобы и Россия ему помогала, и Америка, да еще и с Европы просить что-нибудь. Такого не бывает», — сообщил депутат Госдумы.

Сергей Вострецов отметил, что, к сожалению, подобное нездоровое положение дел в соседнем государстве не закончится в одночасье.

«Сменить нынешний режим на Украине сейчас крайне сложно, потому что бандеровцы — небольшая группа людей во власти — запугали большинство. Мы же помним таракана-тараканище, которого боялись волки и слоны. Пока там не появится человек, который действительно любит страну, готов собой пожертвовать, там добра ждать не стоит. Будут продолжать развивать русофобию», — пояснил собеседник ФАН.

Как был клоуном, так им и остался: Сергей Вострецов о Владимире Зеленском
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он добавил, что большие любители разглагольствовать о российской агрессии не должны иметь возможности вести бизнес в нашей стране.

«Я считаю, что надо запретить у нас финансовые операции для людей вроде Порошенко и Зеленского. Все, кто гавкает на Россию и портит отношения между народами, пусть идут вон. Они не должны ни копейки зарабатывать на территории Российской Федерации», — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал ФАН о том, какие, на его взгляд, изменения необходимо внести в законодательство в сфере торговли алкоголем.

украина зеленский вострецов
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