Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного

Москва, 22 мая. Госкомиссия приняла решение вывести ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb на стартовый стол космодрома Восточный, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Вывод «Союз-2.1б» вместе с британскими спутниками состоится 24 мая в 01:00 по московскому времени, отметил Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что сборка ракеты «Союз-2.1б» была завершена уже 21 мая, а запуск носителя с разгонным блоком «Фрегат» должен состояться 27 мая в 20:43 по московскому времени. Предполагается, что вывод спутников на орбиту будет длиться примерно 3 часа и 51 минуту.

Ранее сообщалось, что коммерческие пуски «Союзов» с космодрома Восточный запланированы на 27 мая и 1 июня.

Также недавно издание RT сообщило, что космический корабль «Союз МС-17» успешно покинул МКС и возвращается на Землю.