Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом

Екатеринбург, 22 мая. Столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом произошло на железнодорожном переезде на перегоне Ревда — Решеты.

Данный переезд не оборудован шлагбаумами. Женщина-водитель не пострадала и отказалась от госпитализации, передает источник Федерального агентства новостей. Свердловская транспортная прокуратура по данному факту инициировала проверку. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Фура врезалась в грузовой состав на станции Емца в Архангельской области, сообщал ФАН. Машинист пытался применить экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось: водитель погиб на месте.