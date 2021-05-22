«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

Москва, 22 мая. Результаты исследования трехкратной вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» планируют получить уже к осени, сообщили в научном центре «Вектор».

Гендиректор центра Ринат Максютов отметил, что данное исследование началось еще в апреле. Об этом специалист рассказал в ходе марафона "Новое знание", передает ТАСС.

Поскольку между второй и третьей вакцинацией этим препаратом должно пройти 60 дней, то первые результаты поступят не раньше осени", объяснил Максютов. Отмечается, что эффект увеличения продолжительности иммунитета уже подтвердили на животных.

Ранее стало известно, что центр «Вектор» получил образец индийского штамма коронавируса. Результаты исследований станут известны только через три месяца.