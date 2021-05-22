Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау

Мадрид, 22 мая. Бывший испанский футбольный голкипер, воспитанник «Барселоны» Франсеск Арнау скончался на 46-м году жизни, передает пресс-служба футбольного клуба «Овьедо».

Причины смерти спортсмена не называются. Арнау внезапно ушел из жизни в субботу рано утром. Каталонский клуб выразил соболезнования родным и близким экс-футболиста.

В период с 1998 по 2001 год Франсеск Арнау был основным вратарем клуба «Барселона». Позднее он перешел в «Малагу», за которую сыграл более 100 матчей. В составе молодежной сборной Испании он выиграл чемпионат Европы, его также признали лучшим игроком турнира. Профессиональную карьеру он завершил в 2011 году.

Футболист команды «Знамя Труда» 18-летний Никита Сидоров умер во время матча в Орехово-Зуеве, сообщало Федеральное агентство новостей. Молодой человек скончался от аневризмы (разрыва сосудов головного мозга).