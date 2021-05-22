Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области

Таганрог, 22 мая. Распоряжение о выделении 15,9 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших на очистных сооружениях Ростовской области подписал губернатор региона Василий Голубев.

Средства на помощь жертвам происшествия в поселке Дмитриадовка будут направлены из резервного фонда регионального правительства. Ранее губернатор сообщил, что по миллиону рублей будет выплачено семьям каждого погибшего, пострадавшим в тяжелом состоянии — по 400 тысяч рублей, в состоянии средней тяжести — также 400 тысяч рублей, с легкой степенью — 200 тысяч рублей.

Утром в пятницу, 21 мая, при проведении аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях таганрогского МУП «Управление «Водоканал» произошел выброс метана. В результате погибли десять человек, еще восемь пострадали. По словам Голубева, основной причиной произошедшего может оказаться несоблюдение техники безопасности.

В Ростовской области 22 мая объявлен траур.