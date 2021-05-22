Роскосмос разработает меры по реализации госпрограммы в космосе

Москва, 22 мая. Правительство РФ озвучило сроки разработки Роскосмосом комплекса мер для реализации в нынешнем году госпрограммы «Космическая деятельность России» для повышения ее эффективности.

Полный текст соответствующего решения опубликован на официальном сайте правительства. Согласно тексту документа, госкорпорации необходимо уделить внимание низкой эффективности реализации госпрограммы.

«Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (Д.О. Рогозину) разработать комплекс мер по обеспечению реализации в 2021 году указанной государственной программы и до 15 июня 2021 года доложить в Правительство РФ», — говорится в сообщении.

Российский космонавт ранее высказался о возможности строительства колоний на Марсе — по мнению Сергея Кудь-Сверчкова, задача реальная, однако заниматься ею будет уже другое поколение. В то же время шаги по освоению Красной планеты совершает Китай. Марсоход «Чжужун» из Китая сошел со своей посадочной платформы и приступил к исследованию планеты, пишет RT.