Гаррисберг, 22 мая. Метод, открытый учеными из США и Канады, помогает значительно понизить уровень холестерина у обезьян. В эксперименте участвовали макаки-крабоеды.

Специалисты использовали редактор аденина на основе CRISPR-системы для деактивации гена PCSK9. Эксперты изучили новый метод на подопытных обезьянах. Они заменили аденин гуанином, а тимин — цитозином, что полностью отключило ген PCSK9. После этого у обезьян тестировали уровень холестерина.

Через неделю специалисты отметили снижение концентрации белка PCSK9 на 90%, а также уровня вредного холестерина на 60%. Результаты сохранялись в течение 10 месяцев. Ученые планируют провести соответствующие исследования на добровольцах, чтобы внедрить технологию в лечение людей.

Ранее кардиолог Алиева развенчала распространенное мнение о холестерине. Она отметила, что его высокий уровень не передается по наследству, и подчеркнула важность анализа на холестерин до 40 лет. По словам Асият Алиевой, сделать липидограмму имеет смысл в любом возрасте.