Жители Таиланда могут получить корову за вакцинацию от COVID-19

Бангкок, 22 мая. Жителям Таиланда, которые пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут подарить корову и один из трех денежных призов.

Власти провинции Чиангмай предлагают принять участие в лотерее с денежными призами тем, кто сделал прививку от коронавируса. Кроме того, еженедельно, случайным выбором, один вакцинированный счастливчик из сельской местности может получить молодую корову. Стоимость такого животного достигает десяти тысяч батов.

Также жители могут предоставить сертификат о вакцинации в местных заведениях общепита и магазинах, за что получат скидку 10%. Так власти Таиланда намерены повысить мотивацию населения к прививкам от коронавируса. Граждане поддержали подобную инициативу государства.

До этого стало известно, какие страны готовы принимать российских туристов с прививкой от коронавируса без предъявления отрицательного результата теста ПЦР. Вакцинация должна быть сделана «Спутником V».