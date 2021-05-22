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22 мая 14:07
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14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
13:40
Ближний Восток
Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста
13:39
Технологии
Роскосмос разработает меры по реализации госпрограммы в космосе
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Жители Таиланда могут получить корову за вакцинацию от COVID-19

Общество
Жители Таиланда могут получить корову за вакцинацию от COVID-19
pixabay.com

Бангкок, 22 мая. Жителям Таиланда, которые пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут подарить корову и один из трех денежных призов.

Власти провинции Чиангмай предлагают принять участие в лотерее с денежными призами тем, кто сделал прививку от коронавируса. Кроме того, еженедельно, случайным выбором, один вакцинированный счастливчик из сельской местности может получить молодую корову. Стоимость такого животного достигает десяти тысяч батов.

Также жители могут предоставить сертификат о вакцинации в местных заведениях общепита и магазинах, за что получат скидку 10%. Так власти Таиланда намерены повысить мотивацию населения к прививкам от коронавируса. Граждане поддержали подобную инициативу государства.

До этого стало известно, какие страны готовы принимать российских туристов с прививкой от коронавируса без предъявления отрицательного результата теста ПЦР. Вакцинация должна быть сделана «Спутником V».

таиланд корова вакцинация приз коронавирус
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