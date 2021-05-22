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22 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
14:46
Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
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Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы

1
Общество
Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
Федеральное агентство новостей  / 

Алексей Журавлев в рамках рабочего визита в Архангельскую область посетил город Котлас. Лидер «Родины» встретился с региональным партактивом и местными жителями. Разговор начали с обсуждения накопившихся проблем.

По рейтингу регионов, подготовленному РИА Новости, Архангельская область занимает 68-е место в стране по вводу жилья. Алексей Журавлев был удивлен такими показателями.

Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
Федеральное агентство новостей  / 

Люди сообщили, что многие проблемы — от несостоятельности власти. В местном самоуправлении остро ощущается дефицит кадров. При этом котлашане не могут сами выбирать руководителей, приходят одни «варяги». Алексей Журавлев поддержал жителей в их желании прямых выборов.

Но главная беда Котласа, как считают котлашане, отсутствие инфраструктуры для занятий спортом.

«Необходимо сделать так, чтобы спорт перестал быть занятием «для элиты». Мы, народ, просим обратить на нас внимание, на наших детей, которые хотят играть в хоккей с мячом, хоккей с шайбой, да много чего… Но нас не слышат», — эмоционально заявили на встрече жители.

Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
Федеральное агентство новостей  / 

«Наша партия выступает за равные возможности для всех. Больно слышать, что здесь люди лишены возможности полноценно заниматься спортом. К примеру, в Воронежской области, откуда я родом, спорткомплексы есть в каждом райцентре. Ситуацию в Котласе надо исправлять. Буду решать вопрос с коллегами в Госдуме, общаться с губернатором, если необходимо, обращаться к легендарному Вячеславу Фетисову, но инициатива должна быть от вас, от жителей», — сказал Журавлев.

Лидер партии посетил также местный рынок, его узнавали и благодарили за открытую позицию по важным вопросам. Озвученные проблемы: плохие дороги, низкие зарплаты, маленькие пенсии, большая часть которых уходит на оплату коммуналки. Также для решения пенсионного вопроса Журавлев сообщил свою позицию: ликвидировать ПФР, а освободившиеся средства направить на повышение пенсий.

Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
Федеральное агентство новостей  / 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая в городе составляет 1,3% к численности трудоспособного населения. Все крупное производство ликвидировано, люди вынуждены искать работу в сфере торговли.

«В настоящее время есть много интересных федеральных программ, которые способны дать мощный стимул к развитию. Необходимо, чтобы власти активно использовали их, создавая условия для улучшения жизни граждан», — отметил Алексей Журавлев.

выборы журавлев котлас пфр
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