Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы

Алексей Журавлев в рамках рабочего визита в Архангельскую область посетил город Котлас. Лидер «Родины» встретился с региональным партактивом и местными жителями. Разговор начали с обсуждения накопившихся проблем.

По рейтингу регионов, подготовленному РИА Новости, Архангельская область занимает 68-е место в стране по вводу жилья. Алексей Журавлев был удивлен такими показателями.

Федеральное агентство новостей /

Люди сообщили, что многие проблемы — от несостоятельности власти. В местном самоуправлении остро ощущается дефицит кадров. При этом котлашане не могут сами выбирать руководителей, приходят одни «варяги». Алексей Журавлев поддержал жителей в их желании прямых выборов.

Но главная беда Котласа, как считают котлашане, отсутствие инфраструктуры для занятий спортом.

«Необходимо сделать так, чтобы спорт перестал быть занятием «для элиты». Мы, народ, просим обратить на нас внимание, на наших детей, которые хотят играть в хоккей с мячом, хоккей с шайбой, да много чего… Но нас не слышат», — эмоционально заявили на встрече жители.

Федеральное агентство новостей /

«Наша партия выступает за равные возможности для всех. Больно слышать, что здесь люди лишены возможности полноценно заниматься спортом. К примеру, в Воронежской области, откуда я родом, спорткомплексы есть в каждом райцентре. Ситуацию в Котласе надо исправлять. Буду решать вопрос с коллегами в Госдуме, общаться с губернатором, если необходимо, обращаться к легендарному Вячеславу Фетисову, но инициатива должна быть от вас, от жителей», — сказал Журавлев.

Лидер партии посетил также местный рынок, его узнавали и благодарили за открытую позицию по важным вопросам. Озвученные проблемы: плохие дороги, низкие зарплаты, маленькие пенсии, большая часть которых уходит на оплату коммуналки. Также для решения пенсионного вопроса Журавлев сообщил свою позицию: ликвидировать ПФР, а освободившиеся средства направить на повышение пенсий.

Федеральное агентство новостей /

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая в городе составляет 1,3% к численности трудоспособного населения. Все крупное производство ликвидировано, люди вынуждены искать работу в сфере торговли.