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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
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16:59
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16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
16:43
Общество
Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
16:43
Общество
На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья
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Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ

Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

В России запустили серийное производство военных роботов с искусственным интеллектом, способных вести боевые действия самостоятельно, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Роботы с искусственным интеллектом заточены на выполнение узконаправленных боевых задач и призваны повысить эффективность оружия, объяснил военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии ФАН.

Глава Минобороны Шойгу заявил, что разработанных и запущенных в производство роботов «действительно можно показывать в фантастических фильмах».

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а началось серийное производство боевых роботов», — сказал Шойгу в ходе марафона «Новое знание».

«Это не фантастика»: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
vk.com  / Компания «Кронштадт»

Коротченко рассказал, какие боевые роботы уже используются в российских вооруженных силах или могут появиться в ближайшем будущем.

«Боевые роботы, которые применяются, узкофункциональные и заточены на выполнение боевых задач — разминирование, поиск и поражение целей. Речь идет о наземных боевых роботах и современных ударных беспилотниках. Активно развиваются беспилотники, предназначенные для действий под водой», — отметил собеседник ФАН.

Эксперт уверен, что современные разработки в области искусственного интеллекта далеки от фантастических сюжетов.

«Здесь речь не идет об искусственном интеллекте, как показано в фантастических фильмах. Речь идет об алгоритмах, которые после активации осуществляют поиск и поражение целей в соответствии с боевой программой, которая в них заложена. Современные разработки в области искусственного интеллекта еще даже не приблизились к порогу фантастических фильмов. В любом случае все под контролем человека, оператор всегда может либо перезагрузить робототехническую систему, либо изменить ее функционал», — заверил собеседник ФАН.

Коротченко объяснил, что роботы с искусственным интеллектом призваны повысить эффективность вооружения применительно к условиям боевых действий. Элементы искусственного интеллекта заточены под осуществление конкретных задач — распознавание, принятие наиболее эффективного решения о маршруте атаки, исходя из структуры комплекса ПВО противника, поиск слабых зон для прорыва и поражения.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о российском оружии будущего. По его словам, российские специалисты разрабатывают рельсовую пушку и даже придумали для нее эффективный и компактный генератор.

шойгу роботы искусственный интеллект
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