«Это не фантастика»: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ

В России запустили серийное производство военных роботов с искусственным интеллектом, способных вести боевые действия самостоятельно, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Роботы с искусственным интеллектом заточены на выполнение узконаправленных боевых задач и призваны повысить эффективность оружия, объяснил военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии ФАН.

Глава Минобороны Шойгу заявил, что разработанных и запущенных в производство роботов «действительно можно показывать в фантастических фильмах».

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а началось серийное производство боевых роботов», — сказал Шойгу в ходе марафона «Новое знание».

vk.com / Компания «Кронштадт»

Коротченко рассказал, какие боевые роботы уже используются в российских вооруженных силах или могут появиться в ближайшем будущем.

«Боевые роботы, которые применяются, узкофункциональные и заточены на выполнение боевых задач — разминирование, поиск и поражение целей. Речь идет о наземных боевых роботах и современных ударных беспилотниках. Активно развиваются беспилотники, предназначенные для действий под водой», — отметил собеседник ФАН.

Эксперт уверен, что современные разработки в области искусственного интеллекта далеки от фантастических сюжетов.

«Здесь речь не идет об искусственном интеллекте, как показано в фантастических фильмах. Речь идет об алгоритмах, которые после активации осуществляют поиск и поражение целей в соответствии с боевой программой, которая в них заложена. Современные разработки в области искусственного интеллекта еще даже не приблизились к порогу фантастических фильмов. В любом случае все под контролем человека, оператор всегда может либо перезагрузить робототехническую систему, либо изменить ее функционал», — заверил собеседник ФАН.

Коротченко объяснил, что роботы с искусственным интеллектом призваны повысить эффективность вооружения применительно к условиям боевых действий. Элементы искусственного интеллекта заточены под осуществление конкретных задач — распознавание, принятие наиболее эффективного решения о маршруте атаки, исходя из структуры комплекса ПВО противника, поиск слабых зон для прорыва и поражения.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о российском оружии будущего. По его словам, российские специалисты разрабатывают рельсовую пушку и даже придумали для нее эффективный и компактный генератор.