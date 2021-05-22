ВСУ разместили бронетехнику среди жилых домов на линии разграничения в Донбассе

Луганск, 22 мая. Украинская армия использует жилые кварталы населенного пункта Счастье в качестве прикрытия для своей техники, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Военнослужащие разместили бронетранспортер БТР-70 рядом с жилыми домами, говорится в сообщении. Ответственность за это решение несет командование 80-й бригады ВСУ.

В Народной милиции подчеркнули, что размещение бронетехники у линии разграничения нарушает условия дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили порядка 100 боеприпасов по территории ЛДНР.