Оповещения об отзыве автомобилей будут отправлять россиянам через сайт госуслуг

Москва, 22 мая. Владельцы машин, которые подпадают под отзывную программу, станут получать соответствующее уведомление на портале «Госуслуги».

Проект нововведения включен в программу цифровой трансформации Росстандарта. Начало работы планируется на 2022 год, цитирует «Российская газета» заместителя руководителя главы ведомства Алексея Кулешова.

«Далеко не все знают об отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпывающих контактов, поэтому и расширяем способы информирования», — пояснил он.

За прошедшие пять лет под отзыв в общей сложности около четырех миллионов автомобилей. С начала текущего года Росстандарт сообщил о 44 программах добровольного отзыва, охвативших 72 тыс. машин в стране.

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» ранее перечислили опасные неисправности транспортных средств, которые чаще всего приводят к трагическим последствиям.