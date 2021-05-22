Психолог рассказал, как длительное отсутствие отпуска влияет на человека

Москва, 22 мая. Длительное отсутствие отпуска может по-разному сказываться на людях. Психолог Надежда Акимова рассказала, для кого это может быть опасно, а для кого — полезно.

По словам специалиста, некоторые люди могут осознанно выбирать работу вместо отпуска. Чаще всего человек в таких случаях уже имеет какие-то определенные планы, например, он хочет накопить на более качественный отдых, подстроиться под семью для совместного отпуска или побыстрее рассчитаться с долгами. При этом на их настроение, отношение к работе, взаимодействия с коллегами и близкими подобное сказывается менее всего.

«Есть и другая категория людей, которая работает без отпуска, потому что те даты, когда хотел человек, заняты. Или он не видит смысла брать отпуск. Или он считает, что это его руководитель определяет время его отпуска. Такие люди тяжелее переносят отсутствие отпуска. Их день напоминает «день сурка». Они могут плохо спать, более раздражительны и подвержены стрессу», — объяснила Акимова в беседе с ФАН.

Психолог также дала рекомендацию, как часто следует брать отпуск, чтобы отдохнуть от работы. При интенсивной загруженности и занятости, когда человек всю неделю трудится, не разделяя рабочее время и личное даже по выходным, идеальным вариантом будет раз в месяц посвящать отдыху целую неделю.

«Главное смотреть по своему самочувствию и ориентироваться на себя, если чувствуете, что устали, стали более раздражительны, работа не приносит радость, не радует уже почти ничего — лучше взять отпуск», — резюмировала эксперт.

Россиянам тем временем рассказали, где можно провести отдых в этом году в условиях пандемии. ФАН составил список возможных туристических направлений.