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22 мая 14:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
13:40
Ближний Восток
Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста
13:39
Технологии
Роскосмос разработает меры по реализации госпрограммы в космосе
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Психолог рассказал, как длительное отсутствие отпуска влияет на человека

Общество
Психолог рассказал, как длительное отсутствие отпуска влияет на человека
pixabay.com

Москва, 22 мая. Длительное отсутствие отпуска может по-разному сказываться на людях. Психолог Надежда Акимова рассказала, для кого это может быть опасно, а для кого — полезно.

По словам специалиста, некоторые люди могут осознанно выбирать работу вместо отпуска. Чаще всего человек в таких случаях уже имеет какие-то определенные планы, например, он хочет накопить на более качественный отдых, подстроиться под семью для совместного отпуска или побыстрее рассчитаться с долгами. При этом на их настроение, отношение к работе, взаимодействия с коллегами и близкими подобное сказывается менее всего.

«Есть и другая категория людей, которая работает без отпуска, потому что те даты, когда хотел человек, заняты. Или он не видит смысла брать отпуск. Или он считает, что это его руководитель определяет время его отпуска. Такие люди тяжелее переносят отсутствие отпуска. Их день напоминает «день сурка». Они могут плохо спать, более раздражительны и подвержены стрессу», — объяснила Акимова в беседе с ФАН.

Психолог также дала рекомендацию, как часто следует брать отпуск, чтобы отдохнуть от работы. При интенсивной загруженности и занятости, когда человек всю неделю трудится, не разделяя рабочее время и личное даже по выходным, идеальным вариантом будет раз в месяц посвящать отдыху целую неделю.

«Главное смотреть по своему самочувствию и ориентироваться на себя, если чувствуете, что устали, стали более раздражительны, работа не приносит радость, не радует уже почти ничего — лучше взять отпуск», — резюмировала эксперт.

Россиянам тем временем рассказали, где можно провести отдых в этом году в условиях пандемии. ФАН составил список возможных туристических направлений.

отдых отпуск психолог
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