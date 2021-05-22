Военный эксперт Баранец назвал Израиль «пристяжной болонкой» США

Самостоятельность Израиля вызывает очень большие вопросы — в том числе в вопросах, касающихся его конфликта с Палестиной. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты будут пристально следить за соблюдением режима прекращения огня на территории Палестины и Израиля. По ее словам, администрация президента США Джо Байдена получила «заверения от причастных сторон» в том, что обмен ударами производиться больше не будет. Вместе с тем, продолжила Псаки, у Вашингтона нет планов менять планы оказания военной помощи Израилю.

«Это государство — пристяжная болонка Соединенных Штатов Америки, — убежден Баранец. — И Тель-Авив, несомненно, будет выполнять все указания своего заокеанского хозяина. Евреи — послушные шавки американцев, и они вряд ли осмелятся вылезти из-под их юбки. Так что они, безусловно, останутся верны своим «заверениям», данным Белому дому».

Что же касается Палестины, то здесь, продолжил военный обозреватель «Комсомольской правды», еще «бабушка надвое сказала».

«Это самостоятельное и суверенное государство, за спиной которого стоят достаточно влиятельные в регионе страны: в их числе Турция и члены Лиги арабских государств, — подчеркнул эксперт. — Так что Палестина еще подумает — а то Израиль считает, что будет диктовать условия в регионе, прикрываясь своим патроном в лице США. Надо, конечно, детально взвесить баланс сил, но я думаю, что обе этих страны оказались шокированы тем количеством государств, которые вдруг встали на сторону Палестины и оценивают политику Тель-Авива как агрессивную и несправедливую!»

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Баранец назвал «пропагандой» «страшилки» Израиля по ХАМАС и Хезболу, которые «якобы заправляют» в секторе Газа и других палестинских территориях.

«Самое главное сегодня, что мир услышал призывы Москвы (а не Вашингтона!) сесть за стол переговоров, прекратить огонь и так далее, — отметил военный обозреватель «Комсомольской правды». — И в данном случае мне кажется, что Соединенные Штаты берут на себя ответственность и гордость за то, чего они на самом деле не сделали — ведь первой откликнулась на этот межгосударственный бой все-таки Россия, которая предложила лидерам Израиля и Палестины свою столицу в качестве площадки для заключения мира».

США, по словам эксперта, «приползли» уже после того, как бойня на Ближнем Востоке закончилась — и теперь, неизвестно, по какому праву, выставляют себя в качестве третейского судьи в арабо-израильском конфликте.