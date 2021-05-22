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22 мая 18:37
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новостей
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
18:00
Армия
В Ульяновском гвардейском соединении ВДВ РФ завершился чемпионат по троеборью
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Военный эксперт Баранец назвал Израиль «пристяжной болонкой» США

Политика
Военный эксперт Баранец назвал Израиль «пристяжной болонкой» США
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Самостоятельность Израиля вызывает очень большие вопросы — в том числе в вопросах, касающихся его конфликта с Палестиной. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты будут пристально следить за соблюдением режима прекращения огня на территории Палестины и Израиля. По ее словам, администрация президента США Джо Байдена получила «заверения от причастных сторон» в том, что обмен ударами производиться больше не будет. Вместе с тем, продолжила Псаки, у Вашингтона нет планов менять планы оказания военной помощи Израилю.

«Это государство — пристяжная болонка Соединенных Штатов Америки, — убежден Баранец. — И Тель-Авив, несомненно, будет выполнять все указания своего заокеанского хозяина. Евреи — послушные шавки американцев, и они вряд ли осмелятся вылезти из-под их юбки. Так что они, безусловно, останутся верны своим «заверениям», данным Белому дому».

Что же касается Палестины, то здесь, продолжил военный обозреватель «Комсомольской правды», еще «бабушка надвое сказала».

«Это самостоятельное и суверенное государство, за спиной которого стоят достаточно влиятельные в регионе страны: в их числе Турция и члены Лиги арабских государств, — подчеркнул эксперт. — Так что Палестина еще подумает — а то Израиль считает, что будет диктовать условия в регионе, прикрываясь своим патроном в лице США. Надо, конечно, детально взвесить баланс сил, но я думаю, что обе этих страны оказались шокированы тем количеством государств, которые вдруг встали на сторону Палестины и оценивают политику Тель-Авива как агрессивную и несправедливую!»

Военный эксперт Баранец назвал Израиль «пристяжной болонкой» США
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Баранец назвал «пропагандой» «страшилки» Израиля по ХАМАС и Хезболу, которые «якобы заправляют» в секторе Газа и других палестинских территориях.

«Самое главное сегодня, что мир услышал призывы Москвы (а не Вашингтона!) сесть за стол переговоров, прекратить огонь и так далее, — отметил военный обозреватель «Комсомольской правды». — И в данном случае мне кажется, что Соединенные Штаты берут на себя ответственность и гордость за то, чего они на самом деле не сделали — ведь первой откликнулась на этот межгосударственный бой все-таки Россия, которая предложила лидерам Израиля и Палестины свою столицу в качестве площадки для заключения мира».

США, по словам эксперта, «приползли» уже после того, как бойня на Ближнем Востоке закончилась — и теперь, неизвестно, по какому праву, выставляют себя в качестве третейского судьи в арабо-израильском конфликте.

«Я называю это лживой борьбой за пальму первенства, — подчеркнул собеседник ФАН. — Американцы слишком поздно проснулись, когда уже было колоссальное количество смертей!»

россия сша израиль палестина баранец псаки
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Все новости / Политика / Военный эксперт Баранец назвал Израиль «пристяжной болонкой» США
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