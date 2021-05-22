Главный онколог Минздрава РФ объяснил, как проследить развитие рака на ранних стадиях

Москва, 22 мая. Главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, как выявить онкологическое заболевание на ранних стадиях.

По словам специалиста, свыше 90% пациентов, которые обнаружили рак, сделали это на ранних стадиях и после лечения многие годы живут в состоянии ремиссии. Врач подчеркнул, что чем раньше удается выявить онкологическое заболевание, тем больше шансов на успех.

К концу 2019 года в России было выявлено 436 случаев рака на 100 тысяч населения, рассказал Андрей Каприн в интервью РИА Новости. Он отметил, что по массовым скринингам эксперты могут отследить рак молочной железы, предстательной железы и кожи.

Ученый посоветовал россиянам следить за состоянием организма с помощью скринингов. Каприн сообщил, что на сайтах главных онкологов и Минздрава в таблицах можно найти возрастные рамки скринингов, которые помогут выявить рак на первой и второй стадии.

Ранее сообщалось, что вакцину от COVID-19 «Спутник V» испытают на онкобольных. Исследования проведут в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.