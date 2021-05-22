Пушков пригрозил YouTube блокировкой со стороны Роскомнадзора

Москва, 22 мая. Российский сенатор Алексей Пушков ответил YouTube на блокировку интервью с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом.

Ранее о блокировке сообщил телеканал Sputnik Франция. Пушков напомнил руководству видеохостинга, что в России уже был такой пример, когда Роскомнадзор пригрозил соцсети Twitter заблокировать ее на территории страны. Поэтому в компании решили не обострять и принять предписания российского регулятора.

«К YouTube пора начать применять меры, аналогичные тем, что были приняты Роскомнадзором в адрес Twitter. YouTube, судя по всему, хочет идти на конфликт. Напрасно», — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что руководство YouTube внедрит рекламу во все видео, которые загружены на платформу. Изменения начнут действовать с 1 июня.