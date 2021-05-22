«Газпром» начал строительство мощнейшего в России завода по переработке газа

Санкт-Петербург, 22 мая. Строительство крупнейшего комплекса по переработке этансодержащего газа стартовало в поселке Усть-Луга в Ленинградской области.

Ожидается, что предприятие будет перерабатывать 45 млрд кубометров газа, производя 13 млн тонн СПГ и 3 млн тонн полимеров в год. Стоимость проекта составит до 2,4 триллиона рублей, которые должны в равных долях вложить «Газпром» и «Русгаздобыча».

Строительство комплекса планируется завершить к концу 2024 года. Предприятие должно значительно увеличить экспортный потенциал Ленинградской области. Кроме того, оно должно позволить «Газпрому» выдержать конкуренцию на европейском рынке в случае сокращения трубопроводных поставок.

Строительство новых промышленных объектов в России принесет большие экономические потери Литве, Латвии и Эстонии, разрушив их мечты о возвращении транзита газа.