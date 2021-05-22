Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России в Новогорске

Москва, 22 мая. Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес досрочно завершил тренировку национальной команды на базе в подмосковном Новогорске.

Марио Фернандес досрочно завершил тренировочное занятие сборной России 22 мая. Игрок вынужден был покинуть поле спустя несколько минут после его начала. О характере травмы 30-летнего защитника пока не сообщалось.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к Евро-2020. Перед турниром команда проведет сбор в австрийском Нойштифте, а затем сыграет два контрольных матча с командами Польши и Болгарии. Первая встреча с участием команды Станислава Черчесова на Евро-2020 состоится 12 июня. Соперником сборной России станут бельгийцы, возглавляющие рейтинг ФИФА.

Ранее трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург. Кубок Анри Делоне в Северную столицу доставил экс-игрок сборной Франции Давид Трезеге.