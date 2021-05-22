Прокуратура направила клип Моргенштерна «Новая волна» на экспертизу

Москва, 22 мая. Видеоработу рэпера Моргенштерна под названием «Новая волна» проверят на предмет оскорбления чувств верующих.

Клип будет рассмотрен специалистами в рамках психолого-лингвистической экспертизы, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По словам народного избранника, это он является инициатором данной проверки. В работе Моргенштерна и DJ Smash содержатся материалы, оскорбляющие чувства верующих, считает Гаврилов.

Также глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества выразил надежду на то, что музыкант и его коллега "наберутся мужества" и все-таки принесут извинения миллионам верующих.