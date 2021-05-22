Российский космонавт высказался о возможности строительства колоний на Марсе

Москва, 22 мая. Задача по строительству колоний на Марсе вполне реальная для человечества, однако ею будет заниматься не нынешнее поколение, заявил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Таким мнением отечественный специалист поделился в субботу на площадке марафона «Новое знание» в образовательном центре «Сириус».

«Достижение Марса и установка колонии — это интересная идея, но я боюсь, что это будет не при нашем поколении. Мечтать никто не мешает. Там, где мечта, там будут и идеи. Там, где идеи, там будет, возможно, реализация. Если мы что-то готовы предлагать для реализации этой идеи, почему бы и нет», — сказал он.

Российский космонавт утверждает, что тяга к знаниям — это часть человеческой природы, и именно она позволяет преодолевать любые препятствия.

Большие шаги к освоению Красной планеты уже делают специалисты из Китая, ранее сообщалось, что космический аппарат «Тяньвэнь-1», на борту которого находится марсоход «Чжужун», успешно осуществил мягкую посадку на поверхность Марса.