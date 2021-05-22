Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» прибыли в Севастополь после маневров

Москва, 22 мая. Корабли Черноморского флота (ЧФ) прибыли в порт Севастополя после учения в Черном море, сообщила пресс-служба флота.

Швартовку выполнили гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович». Во время маневров экипажи кораблей отрабатывали ряд задач, среди которых поиск и слежение за подводной лодкой, выполнение стрельб торпедами и реактивными бомбометными снарядами.

На завершающем этапе тренировок моряки упражнялись в совместных действиях по применению ракетных установок по кораблям и наземным группировкам условного противника. После пополнения запасов, корабли продолжат выполнение поставленных задач.

Суда Каспийской флотилии ранее приняли участие в морских учениях с ВМС Казахстана.