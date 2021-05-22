Политолог Абзалов заявил, что преследование Медведчука бьет по позиции Байдена

Москва, 22 мая. Преследование депутата Верховной рады Виктора Медведчука лишний раз бьет по позиции лидера США Джо Байдена, который утверждал, что при нем страна будет маяком для демократии.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, действующего американского президента на протяжении долгого времени считали прокитайским политиком, несмотря на то, что это такая же глупость, как считать Медведчука пророссийским.

«Вы можете себе представить, чтобы его (Байдена — Прим. ред.) лишили всех активов и посадили под домашний арест? Нет. Но на Украине это можно сделать. Тогда давайте «паковать» всех политиков, которых можно назвать пророссийскими, прокитайскими, проамериканскими или профранцузскими», — подчеркнул политолог.

Ранее Абзалов заявил, что обвинения в отношении главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» несостоятельны.