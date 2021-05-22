Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
14:46
Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
Все новости
22 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
14:46
Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
Все новости

Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг

ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг

Его полотна становятся настоящими произведениями искусства, на них обращают внимание знаменитости.

Дамир Хуссамов родом из Прокопьевска Кемеровской области. Еще в детстве он открыл в себе страсть к рисованию: все школьные тетради и дневники были исписаны портретами одноклассниц. Желание рисовать не пропало ни в университете, ни в армии.

«В армии я очень много рисовал, стенгазеты разные, боевые листы и так далее. Портреты у меня также заказывали офицеры-контрактники, ну в общем, всю жизнь я рисую практически», — вспоминает Дамир.

После демобилизации художник-самоучка решил превратить свое увлечение в работу. Стал рисовать на заказ портреты и абстрактные композиции.

«У меня вообще смешанная техника, в основном это, конечно, маркеры. Графика — это мое любимое направление, но периодически я добавляю и акриловую краску», — рассказал парень.

Одно из направлений творчества Дамира — это рисунки в старых томах книг из семейной библиотеки, которые он создает простым карандашом или шариковой ручкой. В коллекции уже около 30 книжных портретов. Свои работы парень публикует в Интернете, на его полотна уже не раз обращали внимание знаменитости. Например, рэпер Oxxxymiron однажды сделал репост созданного им портрета.

 

картины рисование хобби
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 34142 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Все новости / ФАН-ТВ / Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
Рейтинг@Mail.ru