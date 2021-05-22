Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг

Его полотна становятся настоящими произведениями искусства, на них обращают внимание знаменитости.

Дамир Хуссамов родом из Прокопьевска Кемеровской области. Еще в детстве он открыл в себе страсть к рисованию: все школьные тетради и дневники были исписаны портретами одноклассниц. Желание рисовать не пропало ни в университете, ни в армии.

«В армии я очень много рисовал, стенгазеты разные, боевые листы и так далее. Портреты у меня также заказывали офицеры-контрактники, ну в общем, всю жизнь я рисую практически», — вспоминает Дамир.

После демобилизации художник-самоучка решил превратить свое увлечение в работу. Стал рисовать на заказ портреты и абстрактные композиции.

«У меня вообще смешанная техника, в основном это, конечно, маркеры. Графика — это мое любимое направление, но периодически я добавляю и акриловую краску», — рассказал парень.

Одно из направлений творчества Дамира — это рисунки в старых томах книг из семейной библиотеки, которые он создает простым карандашом или шариковой ручкой. В коллекции уже около 30 книжных портретов. Свои работы парень публикует в Интернете, на его полотна уже не раз обращали внимание знаменитости. Например, рэпер Oxxxymiron однажды сделал репост созданного им портрета.