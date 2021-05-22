Тело пропавшей украинки нашли в итальянской провинции

Рим, 22 мая. В поселке Ориентано в итальянской провинции Пиза обнаружили тело 29-летней гражданки Украины Кристины Новак. Девушку объявили пропавшей без вести в ноябре прошлого года.

Труп украинки нашли в коттедже. Девушка жила неподалеку от того места, где обнаружили ее останки, сообщили в местной полиции.

Новак родилась в Одессе, но перебралась в Италию. Последний раз мать девушки общалась с ней, когда дочь вернулась из комиссариата. Там она давала показания по делу о хранении оружия и наркотиков. Предположительно, в данном преступлении подозревают ее 41-летнего сожителя, а также 50-летнего итальянского татуировщика Франческо Лупино. Он жил с Новак по соседству и был подельником ее сожителя. Расследование уголовного дела продолжается.

Жительница Японии во время ссоры со своим 83-летним мужем схватила аэрозольный баллончик, сообщал ФАН. Пенсионерка нанесла мужчине множество ударов по лицу и телу, пока тот не перестал подавать признаков жизни.