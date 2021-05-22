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22 мая 14:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
13:40
Ближний Восток
Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста
13:39
Технологии
Роскосмос разработает меры по реализации госпрограммы в космосе
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Тело пропавшей украинки нашли в итальянской провинции

Происшествия
Тело пропавшей украинки нашли в итальянской провинции
Pr Scr youtube.com  /  Life | Новости

Рим, 22 мая. В поселке Ориентано в итальянской провинции Пиза обнаружили тело 29-летней гражданки Украины Кристины Новак. Девушку объявили пропавшей без вести в ноябре прошлого года.

Труп украинки нашли в коттедже. Девушка жила неподалеку от того места, где обнаружили ее останки, сообщили в местной полиции.

Новак родилась в Одессе, но перебралась в Италию. Последний раз мать девушки общалась с ней, когда дочь вернулась из комиссариата. Там она давала показания по делу о хранении оружия и наркотиков. Предположительно, в данном преступлении подозревают ее 41-летнего сожителя, а также 50-летнего итальянского татуировщика Франческо Лупино. Он жил с Новак по соседству и был подельником ее сожителя. Расследование уголовного дела продолжается.

Жительница Японии во время ссоры со своим 83-летним мужем схватила аэрозольный баллончик, сообщал ФАН. Пенсионерка нанесла мужчине множество ударов по лицу и телу, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

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