Министерство информации Белоруссии подтвердило блокировку Sports.ru

Минск, 22 мая. Российский интернет-портал Sports.ru оказался недоступным в Белоруссии.

Блокировку подтвердили в министерстве информации республики. При попытке войти на сайт на экране появляется сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом «О средствах массовой информации»».

«С соответствующим ходатайством в мининформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства об азартных играх», — заявил замминистра информации Андрей Кунцевич.

Кунцевич добавил, что ведомство заблокировало еще 483 российских сайта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительства стран ЕАЭС должны согласовать алгоритм действий, который позволит гражданам свободно перемещаться по территории союза.