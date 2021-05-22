Бойцы ВСУ за сутки выпустили порядка 100 боеприпасов по территориям ЛДНР

Донецк, 22 мая. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли территории ЛНР и ДНР из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

В Донецком направлении был дважды осуществлен обстрел из 120-мм минометов и один раз из ручного противотанкового гранатомета, сообщают в представительствах ЛДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также был открыт огонь из стрелкового оружия и станковых гранатометов. Под обстрел попали населенные пункты Логвиново, Золотое-5, Вольво-центр, Жабуньки, Новоласпа и Коминтерново.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ОБСЕ попал под удар средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Также недавно издание RT сообщило об обстреле окраины Донецка бойцами ВСУ,