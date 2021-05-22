Жертвами крушения самолета ВВС Нигерии стали 11 человек

Абуджа, 22 мая. Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение у аэропорта города Кадуна, жертвами стали 11 человек. В авиакатастрофе погиб начальник штаба сухопутных сил страны Ибрагим Аттаиру.

По предварительной информации, пилот воздушного судна мог потерять управление из-за резкого ухудшения погоды в регионе. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Истребитель ВВС Индии Миг-21 «Бизон» также рухнул в Пенджабе, сообщало Федеральное агентство новостей. Командир самолета получил смертельные травмы.