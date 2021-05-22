Третьеклассника из Таганрога могут поставить на учет за обещание изнасиловать учителя

Ростов-на-Дону, 22 мая. Правоохранители могут поставить на учет третьеклассника, обещавшего изнасиловать учительницу, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Полиция и надзорные органы проводят проверку по факту инцидента в школе Таганрога. Там мальчик вышел к доске и начал нецензурно выражаться в адрес педагога. Одноклассники сняли происходящее на видео. При этом выяснилось, что это далеко не первый подобный случай, однако руководство школы закрывало на происходящее глаза, передает сайт 360tv.ru.

Родители детей, которые учатся с малолетним дебоширом в одном классе, рассказали, что мат для него — обычное дело. Кроме того, от мальчика также звучали угрозы повторить трагедию в казанской гимназии. Взрослые уже не раз жаловались директору на поведение школьника, однако пока неизвестно, как долго хулиган будет оставаться безнаказанным.