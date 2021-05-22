Правозащитник Чемерис объяснил, зачем Зеленский устроил гонения на Медведчука

Киев, 22 мая. Президент Украины Владимир Зеленский устроил гонения на главу ОПЗЖ Виктора Медведчука не просто так, уверен правозащитник Владимир Чемерис.

Как считает эксперт, ситуация с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» связана с тем, чтобы поднять ставки в «игре» Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Это была одна из политических целей офиса Зеленского, говорит Чемерис.

«Хотя Медведчук и несколько ограничен в своих передвижениях, он все-таки может комментировать из своего дома и быть участником политического процесса на Украине», — говорит правозащитник.

Ранее бывший вице-премьер-министр Украины, экс-министр социальной политики Павел Розенко заявил, что ложь стала фирменным стилем правления Зеленского.