Вашингтон разрешил Южной Корее применять ракеты с дальностью более 800 км

Сеул, 22 мая. Соединенные Штаты позволили Южной Корее разрабатывать и применять ракетные снаряды с дальностью свыше 800 км, сообщил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

Сеулу все же удалось добиться от США разрешения на производство и применение ракет с более высокой дальностью. Такой результат был достигнут в ходе переговоров Мун Чжэ Ина с главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

В это же время стало известно, что американский лидер может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при условии, что стороны приступят к обязательному обсуждению ядерного потенциала КНДР.

Ранее сообщалось, что Южная Корея выразила свою поддержку политике Байдена в отношении КНДР, передает издание RT.