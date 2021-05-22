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22 мая 14:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
13:40
Ближний Восток
Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста
13:39
Технологии
Роскосмос разработает меры по реализации госпрограммы в космосе
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Вашингтон разрешил Южной Корее применять ракеты с дальностью более 800 км

Армия
Вашингтон разрешил Южной Корее применять ракеты с дальностью более 800 км
pixabay.com  /  viarami

Сеул, 22 мая. Соединенные Штаты позволили Южной Корее разрабатывать и применять ракетные снаряды с дальностью свыше 800 км, сообщил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

Сеулу все же удалось добиться от США разрешения на производство и применение ракет с более высокой дальностью. Такой результат был достигнут в ходе переговоров Мун Чжэ Ина с главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

В это же время стало известно, что американский лидер может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при условии, что стороны приступят к обязательному обсуждению ядерного потенциала КНДР.

Ранее сообщалось, что Южная Корея выразила свою поддержку политике Байдена в отношении КНДР, передает издание RT.

сша южная корея ракеты
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Все новости / Армия / Вашингтон разрешил Южной Корее применять ракеты с дальностью более 800 км
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