Психолог поддержала советы Роспотребнадзора по выбору игрушек для детей

В настоящее время игрушки делают именно с таким наполнителем и покрытием, чтобы они были максимально похожи на тело человека. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт поддержала инициативу Роспотребнадзора по проверке влияния популярных антистресс-игрушек на детей. Кроме того, ведомство рекомендовало родителям обращать внимание на качество изделий и информацию на этикетке продукции в момент покупки.

«Действительно, очень верные рекомендации. Мы все помним 1990-е годы, когда в страну хлынули китайские игрушки из разных токсичных материалов. Были отравления, у детей возникала аллергия», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова раскрыла механизм, который зачастую лежит в основе в основе привязанности к таким вещам.

«Ребенку требуется чувство безопасности, которое в основном ему дает присутствие матери. Тактильные ощущения очень важны для малыша: прижиматься к маме, чувствовать мягкость тела. Когда такой возможности нет, то кроха бессознательно ищет то, что может напомнить такие чувства. Даже взрослые люди иногда спят с какими-нибудь плюшевыми мишками», — пояснила собеседница ФАН.

vk.com / Марианна Абравитова

В завершение она дала простой совет, который при случае может помочь уберечь карапуза от лишнего стресса.

«Существуют такие психологические техники, когда родители уходят куда-то надолго, можно оставить малышу игрушку, которую он всегда обнимает, находясь рядом с мамой. Либо можно положить рядом с крохой, например, футболку, от которой исходит запах родного человека. Кстати, игрушки сейчас делают именно с таким наполнителем и покрытием, чтобы они были максимально приближены к человеческому телу», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила, почему Петербург возглавил антирейтинг мест для отдыха.