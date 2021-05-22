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22 мая 14:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
«Вектор» назвал сроки получения результатов трехкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»
13:41
Общество
Умер бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау
13:40
Экономика
Почти 16 млн рублей направят на помощь пострадавшим в ЧП в Ростовской области
13:40
Ближний Восток
Суд Стамбула оставил под стражей известного турецкого активиста
13:39
Технологии
Роскосмос разработает меры по реализации госпрограммы в космосе
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Психолог поддержала советы Роспотребнадзора по выбору игрушек для детей

Общество
Психолог поддержала советы Роспотребнадзора по выбору игрушек для детей
pixabay.com  /  PD

В настоящее время игрушки делают именно с таким наполнителем и покрытием, чтобы они были максимально похожи на тело человека. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт поддержала инициативу Роспотребнадзора по проверке влияния популярных антистресс-игрушек на детей. Кроме того, ведомство рекомендовало родителям обращать внимание на качество изделий и информацию на этикетке продукции в момент покупки.

«Действительно, очень верные рекомендации. Мы все помним 1990-е годы, когда в страну хлынули китайские игрушки из разных токсичных материалов. Были отравления, у детей возникала аллергия», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова раскрыла механизм, который зачастую лежит в основе в основе привязанности к таким вещам.

«Ребенку требуется чувство безопасности, которое в основном ему дает присутствие матери. Тактильные ощущения очень важны для малыша: прижиматься к маме, чувствовать мягкость тела. Когда такой возможности нет, то кроха бессознательно ищет то, что может напомнить такие чувства. Даже взрослые люди иногда спят с какими-нибудь плюшевыми мишками», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог поддержала советы Роспотребнадзора по выбору игрушек для детей
vk.com  / Марианна Абравитова

В завершение она дала простой совет, который при случае может помочь уберечь карапуза от лишнего стресса.

«Существуют такие психологические техники, когда родители уходят куда-то надолго, можно оставить малышу игрушку, которую он всегда обнимает, находясь рядом с мамой. Либо можно положить рядом с крохой, например, футболку, от которой исходит запах родного человека. Кстати, игрушки сейчас делают именно с таким наполнителем и покрытием, чтобы они были максимально приближены к человеческому телу», — подытожила психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила, почему Петербург возглавил антирейтинг мест для отдыха.

роспотребнадзор психолог игрушки абравитова
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