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22 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
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Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию

Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Украинские власти продолжают целенаправленную политику притеснения русскоязычного населения своей страны. Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект «О коренных народах», в число которых русские внесены не были.

По мнению ряда экспертов, в случае принятия подобного законопроекта в текущей редакции могут возникнуть юридические основания для лишения миллионов русских на Украине их гражданских прав и свобод.

Многие также считают этот законопроект логическим продолжением скандального заявления одного из лидеров Евромайдана Олега Тягнибока о необходимости запрета на использование русского языка вплоть до применения уголовной ответственности. Напомним, что именно это заявление стало тем самым триггером, запустившим механизм языковой войны на Украине.

Вместе с тем насильственная украинизация вызывает все больше сопротивления со стороны Юго-Востока Украины. Так, на днях Николаевский горсовет отказался признавать утратившим силу закон о придании русскому языку статуса регионального. Событие вызвало сильнейшее негодование среди украинских патриотов, но получило горячую поддержку самих жителей Николаева.

«Николаев был закрытым городом с русскими технологиями. Копать землю можно на любом языке, где украинские технологии для Николаева? Вы со своей мовой вообще разум потеряли?» — пишет Олег Щебетюк.

«Красавцы депутаты, не все еще потеряно, есть хоть чуток серого вещества в их голове», — поддерживает Макс Бешеный.

Стоит отметить, что за поддержку в соцсетях решения городского совета жителям Николаева сразу же стали угрожать увольнениями и другими репрессиями со стороны киевских властей. Однако подобные комментарии единичны и теряются на фоне всеобщего ликования.

«Спасибо депутатам, отстоявшим права русскоязычных горожан, которых в Николаеве абсолютное большинство. Желательно опубликовать список голосовавших и кто как голосовал. Хочется видеть, кто действительно — народные избранники, а кто пресмыкается перед киевской чиновничьей ратью, и сделать выводы, за кого в следующий раз голосовать», — пишут уже в другой городской группе жители Николаева.

«У нас весь город на русском говорит, как и полстраны, но на волне дикого патриотизма многие об этом стали забывать. Для многих русский является родным, и то, что не будет теперь возможности на нем получать знания после четвертого класса, не есть хорошо», — рассказывает жительница Николаева Ольга.

Отношение к поступку депутатов Николаева пользователей Сети в общих чертах отражено на этом скриншоте из местной группы в Facebook.

Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Prt Scr facebook.com  / Олег Дорош-Гордій

Напомним, что 7 апреля 2014 года в Николаеве сторонники Евромайдана напали на палаточный городок сторонников федерализации. Несколько человек при этом получили ранения.

Ранее спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал «русофобским шабашем» крымскую платформу Зеленского.

зеленский русский язык украинизация
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