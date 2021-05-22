Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию

Украинские власти продолжают целенаправленную политику притеснения русскоязычного населения своей страны. Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект «О коренных народах», в число которых русские внесены не были.

По мнению ряда экспертов, в случае принятия подобного законопроекта в текущей редакции могут возникнуть юридические основания для лишения миллионов русских на Украине их гражданских прав и свобод.

Многие также считают этот законопроект логическим продолжением скандального заявления одного из лидеров Евромайдана Олега Тягнибока о необходимости запрета на использование русского языка вплоть до применения уголовной ответственности. Напомним, что именно это заявление стало тем самым триггером, запустившим механизм языковой войны на Украине.

Вместе с тем насильственная украинизация вызывает все больше сопротивления со стороны Юго-Востока Украины. Так, на днях Николаевский горсовет отказался признавать утратившим силу закон о придании русскому языку статуса регионального. Событие вызвало сильнейшее негодование среди украинских патриотов, но получило горячую поддержку самих жителей Николаева.

«Николаев был закрытым городом с русскими технологиями. Копать землю можно на любом языке, где украинские технологии для Николаева? Вы со своей мовой вообще разум потеряли?» — пишет Олег Щебетюк.

«Красавцы депутаты, не все еще потеряно, есть хоть чуток серого вещества в их голове», — поддерживает Макс Бешеный.

Стоит отметить, что за поддержку в соцсетях решения городского совета жителям Николаева сразу же стали угрожать увольнениями и другими репрессиями со стороны киевских властей. Однако подобные комментарии единичны и теряются на фоне всеобщего ликования.

«Спасибо депутатам, отстоявшим права русскоязычных горожан, которых в Николаеве абсолютное большинство. Желательно опубликовать список голосовавших и кто как голосовал. Хочется видеть, кто действительно — народные избранники, а кто пресмыкается перед киевской чиновничьей ратью, и сделать выводы, за кого в следующий раз голосовать», — пишут уже в другой городской группе жители Николаева.

«У нас весь город на русском говорит, как и полстраны, но на волне дикого патриотизма многие об этом стали забывать. Для многих русский является родным, и то, что не будет теперь возможности на нем получать знания после четвертого класса, не есть хорошо», — рассказывает жительница Николаева Ольга.

Отношение к поступку депутатов Николаева пользователей Сети в общих чертах отражено на этом скриншоте из местной группы в Facebook.

Prt Scr facebook.com / Олег Дорош-Гордій

Напомним, что 7 апреля 2014 года в Николаеве сторонники Евромайдана напали на палаточный городок сторонников федерализации. Несколько человек при этом получили ранения.

Ранее спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал «русофобским шабашем» крымскую платформу Зеленского.