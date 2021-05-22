Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев

Директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев рассказал, как Украина создала ситуацию, из которой ей будет трудно выбраться. Европа должна либо признать Крым российским, либо пойти против собственных промышленных концернов.

Ранее украинская «Прокуратура Крыма» сообщила, что возбудила уголовное производство по факту «незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым» водоочистительного оборудования производства Siemens по части 1 статьи 332-1 УК Украины. В объявлении говорится, что «указанные противоправные действия были совершены в обход санкционным запретам Европейского союза».

«Нравственные оценки по отношению нынешнего правительства Украины применить трудно. Власти страны делают все по принципу: «Не важно, будет ли польза Украине, главное — навредить России», — заметил политолог.

Журавлев напомнил, что в Киеве считают, будто Крым все еще часть территории Украины. И не важно, что реальность не соответствует их грезам: правительство страны живет в своем выдуманном мире, и его не остановить здравым смыслом. Ведь понятие «логика» на Украине давно выключено.

«Мы видим абсурдную цепочку. Крым по логике Киева часть Украины? Зачем тогда перекрывать туда подачу воды? Блокада организована, потому что полуостров «оккупирован»? Согласно Венской конвенции, на которую любят ссылаться украинские политики, причинение страданий мирному населению — преступление», — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что власти Украины не понимают, что делают. Если Европол примет ордер Киева против Siemens, это обеспечит неприятности одному из крупнейших немецких конгломератов, что будет расценено немцами как выступление против всей Германии. После такого европейские чиновники, давшие ход украинской претензии, вряд ли будут избраны на свои посты повторно. Киеву также ничего хорошего после подобного со стороны Берлина не светит. Если «прокуратуре Украины» откажут, Европа должна будет признать, что Крым — часть России.