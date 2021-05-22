Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
14:46
Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
Все новости
22 мая 15:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:32
Политика
Политолог Золотарев назвал вышиванку «бронежилетом» для украинских коррупционеров
15:32
Происшествия
Двух детей нашли мертвыми после пожара в мытищинской квартире
15:31
Политика
Политолог Бондаренко рассказал, решится ли Украина на смену премьер-министра
15:31
Общество
Шоу фриков: Малькевич усомнился в ценности победы на Евровидении
15:31
Общество
В «Векторе» рассказали, что в России циркулируют десятки тысяч штаммов коронавируса
15:19
Общество
Петербургский «Лахта-центр» победил в четырех номинациях премии CTBUH Awards 2021
15:18
Политика
Харьковчанка сравнила шествие украинцев в вышиванках с «маршем быдла»
15:17
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Собчак заработала за период пандемии
15:13
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер надеялся, что дочь пойдет по его стопам
15:13
Общество
Парад раритетного транспорта прошел в центре Петербурга
15:13
Общество
Звезда «Уральских пельменей» собрала с волонтерами тонны мусора на берегу Волги
15:12
Шоу-бизнес
Соседов предупредил Бузову о «подводных камнях» на шоу «Х-Фактор»
15:02
Происшествия
Стрелявший в голову москвичке тренер занимался с детьми
15:01
Происшествия
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома
15:00
Украина
«Зеленый шарик скоро сдуется»: украинский политик заявил об «агонии» Зеленского
14:56
Экономика
Goldman Sachs: Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель к лету
14:54
Ливия
Брифинг спецпредставителя ООН и убийство в Джанзуре — что произошло в Ливии 21 мая
14:47
Общество
Названы способы снизить риск развития рака кожи
14:46
Шоу-бизнес
Марине Кравец припомнили ее слова о банальных шутках на Comedy Club
14:46
Армия
Президент Эстонии на бронетранспортере посетила учения НАТО
Все новости

Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев

Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев рассказал, как Украина создала ситуацию, из которой ей будет трудно выбраться. Европа должна либо признать Крым российским, либо пойти против собственных промышленных концернов.

Ранее украинская «Прокуратура Крыма» сообщила, что возбудила уголовное производство по факту «незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым» водоочистительного оборудования производства Siemens по части 1 статьи 332-1 УК Украины. В объявлении говорится, что «указанные противоправные действия были совершены в обход санкционным запретам Европейского союза».

«Нравственные оценки по отношению нынешнего правительства Украины применить трудно. Власти страны делают все по принципу: «Не важно, будет ли польза Украине, главное — навредить России», — заметил политолог.

Журавлев напомнил, что в Киеве считают, будто Крым все еще часть территории Украины. И не важно, что реальность не соответствует их грезам: правительство страны живет в своем выдуманном мире, и его не остановить здравым смыслом. Ведь понятие «логика» на Украине давно выключено.

«Мы видим абсурдную цепочку. Крым по логике Киева часть Украины? Зачем тогда перекрывать туда подачу воды? Блокада организована, потому что полуостров «оккупирован»? Согласно Венской конвенции, на которую любят ссылаться украинские политики, причинение страданий мирному населению — преступление», — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что власти Украины не понимают, что делают. Если Европол примет ордер Киева против Siemens, это обеспечит неприятности одному из крупнейших немецких конгломератов, что будет расценено немцами как выступление против всей Германии. После такого европейские чиновники, давшие ход украинской претензии, вряд ли будут избраны на свои посты повторно. Киеву также ничего хорошего после подобного со стороны Берлина не светит. Если «прокуратуре Украины» откажут, Европа должна будет признать, что Крым — часть России.

украина крым европа
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 47897 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 42300 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 35665 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 34142 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 28067 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Все новости / Украина / Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
Рейтинг@Mail.ru