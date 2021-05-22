Арбитр Мешков отказался жать руку тренеру «Рубина» Слуцкому

Казань, 22 мая. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что судья Виталий Мешков не стал жать ему руку после матча последнего тура РПЛ.

Виталий Мешков, бригада которого обслуживала матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и волгоградским «Ротором», отказался жать руку главному тренеру казанского клуба Леониду Слуцкому. Об этом 50-летний наставник рассказал журналистам издания «Спорт-Экспресс».

«Судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова», — отметил Слуцкий.

Тренер «Рубина» назвал произошедший случай «вопиющим» и подчеркнул, что не хотел обидеть кого-то из арбитров, когда называл их «обслуживающим персоналом».

Инцидент уже прокомментировал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Он заявил, что считает поведение Мешкова «неприемлемым».

Ранее Слуцкий рассказал, как пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой на праздновании юбилея. Недавно экс-тренеру сборной России исполнилось 50 лет.