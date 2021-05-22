«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования

Москва, 22 мая. Федеральный ситуационный центр предварительного голосования «Единой России» заработает с 24 мая.

Как сообщает пресс-служба партии, в нем будут работать члены федерального организационного оргкомитета, сотрудники центрального исполкома партии, а также юристы и IT-специалисты.

«Это будет не только сбор всех данных по ходу голосования, но и отслеживание всех возможных нарушений и спорных ситуаций. Ситуационный центр будет работать до утра 31 мая», — пояснили в оргкомитете праймериз.

Начиная с 29 мая, ситуационный центр станет центром сбора информации о ходе очного предварительного голосования. В нем будут принимать данные по открытию счетных участков и текущей явке, собирать данные по итоговым протоколам и регистрировать нарушения. Вместе с ситуационным центром для участников предварительного голосования будет работать телефонная горячая линия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Единая Россия» является главной и крупнейшей политической силой в стране.