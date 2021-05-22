Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине

Южно-Сахалинск, 22 мая. Спасатели обнаружили лодку троих рыбаков, которые 27 апреля вышли в море и без вести пропали, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Замытую песком лодку обнаружили в 20 километрах от села Пильво на севере Сахалина, говорится в заявлении ведомства. Группа спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО им. Полякова возвращается в пункт постоянной дислокации.

Трое мужчин пропали недалеко от Смирныховского района, сообщало Федеральное агентство новостей. Сотрудники МЧС пустились на поиски местных жителей, им предоставили автомобиль и лодку. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.