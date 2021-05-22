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22 мая 17:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
16:50
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии 
16:44
Экономика
Жириновский предложил альтернативу заморозке цен на продукты
16:43
Общество
Друг Натальи Варлей раскрыл подробности госпитализации актрисы
16:43
Общество
На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья
16:43
Политика
Берлинская полиция разогнала акцию против антиковидных ограничений
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Телеведущий Шейнин озвучил главную проблему Зеленского

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Телеведущий Шейнин озвучил главную проблему Зеленского
из личного архива  /  Maxim Lee

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе своей каденции столкнулся с рядом весомых проблем, но одна для него наиболее значима — сможет ли он «досидеть» до конца своего президентского срока. Об этом в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», где состоялась презентация уникального журналистского объединения — пресс-клуба «Петербургский уикенд», рассказал журналист, ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин.

Во время увлекательного разговора на разные социальные и политические темы был поднят и вопрос Украины. Несколько дней назад Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам второй годовщины на посту президента Украины. Многие эксперты отметили, что глава украинского государства собирается идти на второй срок, хотя ранее заявлял, что делать этого не будет. Артем Шейнин обратил внимание на то, что Зеленский пока не думает о том, как бы ему во второй раз стать президентом Украины, поскольку сейчас перед ним нависла главная проблема — как бы «досидеть» до конца нынешней каденции.

«Мне кажется, у него сейчас проблема следующего характера: как бы ему дожить до того времени, когда он сможет обмануть и пойти на второй срок. Ему еще нужно первый как-то домучать, дострадать и досидеть», — сказал он.

Также Артем Шейнин порассказал, что на сегодняшний день Украина не является субъектным государством, однако в любой момент ситуация может кардинально поменяться.

«Мне кажется, что история с Украиной не обсуждается как отдельная история. Для любого человека, кто за этим следит, абсолютно очевидно, что никакой субъектной Украины сегодня не существует. Банальный пример: зачем на большой шахматной доске обсуждать отдельную судьбу коня или ладьи? С ними будет ровно то, что будет со всей партией. Я всегда привожу этот пример. Когда я в 1984–1986 годы служил в Афганистане, для меня Ахмад Шах Масуд был воплощением всего плохого, что только может быть. Но ситуация на шахматной доске изменилась, и Ахмад Шах Масуд стал спустя всего несколько лет нашим союзником. Я в 1999 году в качестве журналиста ездил в Афганистан, чтобы взять у него интервью. Эта сила была единственной на тот момент, которая сопротивлялась талибам с нашей помощью. Поэтому в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на большой доске, мы с вами можем очень сильно удивиться, при определенных раскладах, как закончится история с Украиной», — указал Артем Шейнин.

Телеведущий Шейнин озвучил главную проблему Зеленского
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

В свою очередь главный редактор ИА «Невские новости» Андрей Краснобаев рассказал историю, которая произошла с его родственниками, проживающими на Украине. Как оказалось, его тетю, проживающую в Днепропетровске, уволили с работы из-за русского языка. Краснобаев констатировал, что сегодня на Украине происходят ужасные вещи.

«Грустно это все, страшно и печально. Расскажу личную историю. Я сам родился на Украине, в городе Днепропетровске. Там у меня до сих пор живут друзья и родственники. Три месяца назад мою тетю уволили с работы, потому что она разговаривала на русском языке, а кто-то на нее донос написал. Все. И это в Днепропетровске, который всегда был русскоговорящим городом. Сейчас он, конечно, по-другому называется — Днепр. На Украине происходят ужасные ужасы. Может быть, нашим читателям уже не так интересно следить за тем, что происходит на Украине, но людям, у которых там родственники и друзья, это интересно. Мы знаем, что очень много украинцев приехало работать и жить в Санкт-Петербург. Это специалисты и профессионалы своего дела в разных отраслях. И они, конечно, очень переживают. У меня есть друзья, которые не торопятся оформлять российские паспорта, поскольку очень хотят вернуться домой. Они хотят жить на Украине, но в нормальной стране, которая, как и раньше, дружественно общается с Россией. Не хочется, чтобы мы жили, как Северная Корея с Южной», — резюмировал Краснобаев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что 22 мая состоялась презентация уникального журналистского объединения — пресс-клуба «Петербургский уикенд». Первое заседание прошло в стенах медиацентра «Патриот» в Санкт-Петербурге.

россия украина зеленский шейнин
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