Киев, 22 мая. Слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова о преследовании депутата Рады Виктора Медведчука не противоречат друг другу.

По словам обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова, это является внутренним делом Украины, однако в стране, к сожалению, происходят политические репрессии.

«И мы можем призывать международное сообщество к тому, чтобы, следуя стандартам, сложившимся давно, обращать на это внимание и требовать санкций против Украины. Почему же мы не видим такой реакции на дело Медведчука, какую они продемонстрировали по делу (блогера Алексея — Прим. ред.) Навального? Оказывается, так можно», — отметил Корнилов.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что обвинения против главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» несостоятельны.