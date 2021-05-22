По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело

Петрозаводск, 22 мая. СК возбудил уголовное дело после схода вагонов грузового поезда на станции Заделье Кондопожского района Республики Карелия.

Инцидент произошел примерно в 14:00 12 мая 2021 года. Вагоны «Хопер» поезда №2114 под управлением локомотивной бригады сошли с рельсов. В результате ЧП повредились железнодорожные пути длинной около 250 метров, а также электроопора. Кроме того, произошел обрыв контактной сети. Причинен материальный ущерб ПАО «Фосагро» на сумму 15 миллионов рублей.

Следователи осмотрели место происшествия, а также изъяли документацию и опросили свидетелей. В настоящее время решается вопрос о назначении технической судебной экспертизы.