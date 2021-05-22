Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом

Москва, 22 мая. США совершили унизительный жест, когда закупили украинские грузовики, но на то есть причина, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Сотрудничество с Вашингтоном стало отличной рекламой для «Кременчугского автомобильного завода». Министерство обороны США приобретает грузовики КрАЗ 4×4 с запчастями для тяжелых условий эксплуатации. Проблема заключается в том, что столь сомнительная сделка противоречит логике, заявил Виктор Баранец в комментарии для издания «ПолитЭксперт». Он с иронией отметил, что «украинское сало имеет гораздо большую рекламу в мире нежели грузовики». Если Киев такого рода сотрудничество и может назвать успехом, то для Вашингтона оно является унижением.

Однако сделка не лишена смысла, хотя он и выходит за рамки военно-промышленной сферы. Виктор Баранец считает, что таким образом Соединенные Штаты пытаются поддерживать «штаны украинской экономике», которая переживает тяжелый кризис на протяжении многих лет.

«Я думаю, что прагматичные американцы здесь все просчитали», — сказал Виктор Баранец.

Сами грузовики, по словам обозревателя, Вашингтон передаст менее развитым странам из числа своих союзников. Наконец, такие машины «не жалко убивать» в самых тяжелых условиях.

Ранее Баранец также называл «слабые места» американской военной разведки.