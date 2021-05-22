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12:35
Спорт
Арбитр Мешков отказался жать руку тренеру «Рубина» Слуцкому
12:34
Происшествия
Пьяный петербуржец попал в реанимацию после падения с самоката
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
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Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом

Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Москва, 22 мая. США совершили унизительный жест, когда закупили украинские грузовики, но на то есть причина, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Сотрудничество с Вашингтоном стало отличной рекламой для «Кременчугского автомобильного завода». Министерство обороны США приобретает грузовики КрАЗ 4×4 с запчастями для тяжелых условий эксплуатации. Проблема заключается в том, что столь сомнительная сделка противоречит логике, заявил Виктор Баранец в комментарии для издания «ПолитЭксперт». Он с иронией отметил, что «украинское сало имеет гораздо большую рекламу в мире нежели грузовики». Если Киев такого рода сотрудничество и может назвать успехом, то для Вашингтона оно является унижением.

Однако сделка не лишена смысла, хотя он и выходит за рамки военно-промышленной сферы. Виктор Баранец считает, что таким образом Соединенные Штаты пытаются поддерживать «штаны украинской экономике», которая переживает тяжелый кризис на протяжении многих лет.

«Я думаю, что прагматичные американцы здесь все просчитали», — сказал Виктор Баранец.

Сами грузовики, по словам обозревателя, Вашингтон передаст менее развитым странам из числа своих союзников. Наконец, такие машины «не жалко убивать» в самых тяжелых условиях.

Ранее Баранец также называл «слабые места» американской военной разведки.

украина сша баранец
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