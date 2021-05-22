Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование

Берлин, 22 мая. Кредиторы делят между собой то, что совсем недавно было компанией EMT по производству беспилотников для немецкой армии.

Базирующаяся в Баварии компания уже запустила процедуру банкротства. Причиной тому стала провалившаяся сделка с Саудовской Аравией в 2020 году. По информации немецкого издания Augen Geradeaus, финансы производителя дронов "будут пропорционально распределены между кредиторами". Тем не менее завод продолжит функционировать, но уже под контролем израильской фирмы Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Банкротство EMT не лучшим образом отразилось на одном из проектов бундесвера. Военные работали над созданием беспилотной разведывательной системы средней дальности. Без бронов EMT программу реализовать не удастся.

Ранее в Германии уже заявляли о жесткой нехватке БПЛА в армии.