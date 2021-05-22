Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 12:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Спорт
Арбитр Мешков отказался жать руку тренеру «Рубина» Слуцкому
12:34
Происшествия
Пьяный петербуржец попал в реанимацию после падения с самоката
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
Все новости
22 мая 12:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:35
Спорт
Арбитр Мешков отказался жать руку тренеру «Рубина» Слуцкому
12:34
Происшествия
Пьяный петербуржец попал в реанимацию после падения с самоката
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
Сторонники преступника-националиста Стерненко нашли русский след в судебном процессе
Все новости

Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки

Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
instagram.com  /  @vorobei_elena

Москва, 22 мая. Юмористка Елена Воробей на светской премии Mama's Awards 2021 поделились с журналистами, как советовала дочери сделать шпаргалки перед ЕГЭ.

На прошедшей в Москве премии появились такие звезды как Елена Воробей, Ирина Слуцкая, Катя Лель, Олеся Судзиловская и другие. Из них 12 селебрити получили награды в разных номинациях Mama's Awards. После вручения заветных статуэток артистки делились секретами воспитания детей с журналистами за кулисами.

Корреспондентам kp.ru удалось пообщаться с некоторыми звездами и выяснить их методы воспитания наследников. Судзиловская призналась, что во многом ориентируется на советы психолога. У нее подрастают двое сыновей — пяти и 12 лет. Она отметила, что старается ни за что их не ругать и высоко хвалить заслуги.

«Но вредна любая оценка: правильнее оценивать действия, а не личность. Как говорят: «Good job, а не good boy». Также детей нельзя наказывать: для меня это табу. А вот для детей запретов быть не должно», — призналась актриса.

Согласилась ответить на вопросы журналистов и Воробей. Дочь юмористки заканчивает школу и активно готовится к ЕГЭ. Она много занимается с репетитором, так как мечтает поступить в медицинский институт. При этом сама комедиантка не представляет, как можно запомнить столько правил для экзамена.

«Я ей как-то посоветовала: «Дочь, пиши шпоры». А она в ответ: «Ты что, мам! Нас так строго проверяют, даже в туалет провожают!»» — вспомнила артистка.

Она призналась, что если дочери не хватит баллов для поступления на бюджет, то она обязательно оплатит ей обучение, как бы дорого это не стоило.

Недавно юмористка рассказала, что хотела бы завести еще одного ребенка. Заявление звезда сделала сразу после того, как проговорилась о тайном замужестве.

воробей воспитание Судзиловская
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 92653 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 60717 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 41247 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 37627 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 34838 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Все новости / Шоу-бизнес / Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
Рейтинг@Mail.ru