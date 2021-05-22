Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки

Москва, 22 мая. Юмористка Елена Воробей на светской премии Mama's Awards 2021 поделились с журналистами, как советовала дочери сделать шпаргалки перед ЕГЭ.

На прошедшей в Москве премии появились такие звезды как Елена Воробей, Ирина Слуцкая, Катя Лель, Олеся Судзиловская и другие. Из них 12 селебрити получили награды в разных номинациях Mama's Awards. После вручения заветных статуэток артистки делились секретами воспитания детей с журналистами за кулисами.

Корреспондентам kp.ru удалось пообщаться с некоторыми звездами и выяснить их методы воспитания наследников. Судзиловская призналась, что во многом ориентируется на советы психолога. У нее подрастают двое сыновей — пяти и 12 лет. Она отметила, что старается ни за что их не ругать и высоко хвалить заслуги.

«Но вредна любая оценка: правильнее оценивать действия, а не личность. Как говорят: «Good job, а не good boy». Также детей нельзя наказывать: для меня это табу. А вот для детей запретов быть не должно», — призналась актриса.

Согласилась ответить на вопросы журналистов и Воробей. Дочь юмористки заканчивает школу и активно готовится к ЕГЭ. Она много занимается с репетитором, так как мечтает поступить в медицинский институт. При этом сама комедиантка не представляет, как можно запомнить столько правил для экзамена.

«Я ей как-то посоветовала: «Дочь, пиши шпоры». А она в ответ: «Ты что, мам! Нас так строго проверяют, даже в туалет провожают!»» — вспомнила артистка.

Она призналась, что если дочери не хватит баллов для поступления на бюджет, то она обязательно оплатит ей обучение, как бы дорого это не стоило.

Недавно юмористка рассказала, что хотела бы завести еще одного ребенка. Заявление звезда сделала сразу после того, как проговорилась о тайном замужестве.