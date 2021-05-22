Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР

Ростов-на-Дону, 22 мая. Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ отправились в горы Кабардино-Балкарии, чтобы научиться выживать в сложных условиях, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Свыше 150 специалистов уже приступили к занятиям на базе центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии, отметил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Военнослужащие около месяца будут исследовать структуры снежного покрова и ледников этой местности, воздействие климата на состояние снега, а также изучат план действий во время непредвиденных обстоятельств. К тому же специалистов научат передвигаться на горных лыжах, подниматься на заснеженные склоны, пользоваться специальной экипировкой и сооружать различные укрытия. Во время учений по выживанию в горах КБР также состоятся соревнования по вертикальному восхождению на лыжах и ски-альпинизму.

Кроме того, стало известно, что моряки Южного военного округа провели совместные учения с ВМС Казахстана.

Также экипажи ЮВО отработали стрельбы по воздушным целям в Черном море, передает издание RT.