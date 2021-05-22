В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах

Москва, 22 мая. Воспитательную и психологическую работу в школах необходимо усилить после трагедии в казанской школе. Об этом заявили в Министерстве высшего образования и науки РФ.

Директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Денис Аширов рассказал о введении отдельного института советников, которые будут работать в школах и заниматься проработкой этого вопроса в том числе.

В России также могут снизить бюрократическую нагрузку на образование. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.