Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21

Москва, 22 мая. Аналогов российского самолета МС-21 нет ни в одной стране, заметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Специалисты занимаются испытаниями новейшей техники. Вскоре цикл проверок будет завершен, и МС-21 приступит к перевозкам пассажиров, заметил Мишустин во время выступления на форуме «Новое знание». Ни одна страна мира в ближайшее время не сможет создать настолько же технологически продвинутую машину, заметил он.

Российские конструкторы первыми в мире внедрили композитное крыло в самолетах пассажирского класса. МС-21 является наглядным подтверждением успехов отечественного авиастроения, подчеркнул Мишустин.

Самолет МС-21 ранее успешно прошел сертификационные испытания на обледенение.