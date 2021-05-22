Мишустин оценил развитие российского авиастроения

Москва, 22 мая. Российская Федерация смогла справиться с трудностями в авиастроительной отрасли, которые возникли после распада СССР, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе своего выступления на марафоне «Новое знание», Мишустин рассказал, что после распада СССР для авиапрома настал кризис, а возрождение началось только в начале 2000-х годов.

Подтверждение тому, что российская инженерная школа по-прежнему остается самой сильной — история создания отечественного самолета МС-21, включающая уникальные технологические решения. Эта модель — лучшая среди пассажирских лайнеров данного класса.

В апреле 2021 года МС-21 успешно прошел сертификационные испытания на обледенение.