Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 22 мая. Кубок Анри Делоне доставили в Северную столицу, где летом этого года пройдет чемпионат Европы по футболу.

Чемпион мира и Европы Давид Трезеге 22 мая привез Кубок Анри Делоне в Петербург. Россия первой приняла эстафету трофея континентального первенства. В Петербурге Кубок Анри Делоне пробудет два дня.

Его представят не только на «Газпром Арене», но и в Мариинском театре. Там состоится хореографическая постановка с участием воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана, футболистов Академии «Зенита» и артистов балета.

Евро-2020 стартует 11 июня. В турнире примут участие 24 национальные сборные. Семь матчей чемпионата Европы примет стадион в Петербурге.

Ранее стало известно, что иностранцам не потребуется оформлять визы для посещения матчей Евро-2020 в Петербурге. Фанатам будет необходимо показать билет на игру, паспорт болельщика и отрицательный ПЦР-тест.