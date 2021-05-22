Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего

Москва, 22 мая. Российские специалисты разрабатывают рельсовую пушку и даже придумали для нее эффективный и компактный генератор.

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить об успехах российского военно-промышленного комплекса в создании оружия будущего, уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, пишет «ПолитРоссия». К примеру, в распоряжении у российской армии есть сразу три беспилотника, в том числе и тяжелый.

«Последний будет уже испытываться в связке с Су-57. И похоже, что таким образом будет работать не один ударный беспилотник, а, возможно, целая стая», — сказал Виктор Баранец.

Также он подчеркнул прогресс в отечественной робототехнике. В России уже представлены робот-сапер «Уран-6» и боевой робот «Уран-9». Более того, по словам Баранца, специалисты испытывают робота-разведчика.

Не отстают российские инженеры в создании оружия будущего. Разглашать информацию на этом направлении не спешат. Тем не менее уже стало известно, что в России разрабатывается так называемая рельсовая пушка — ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих.

«Мы работаем над рельсотронами. Пока ни мы, ни американцы не можем решить одну задачу: для его эффективной работы необходим могучий генератор. Эксперименты начинались с того, что этот генератор был чуть ли не с половину железнодорожного вагона. Такую же махину не потащишь на поле боя», — отметил Баранец.

Российские специалисты уже приблизились к решению проблемы. Они придумали генератор, который способен вырабатывать достаточный для рельсотрона объемы энергии, но гораздо меньше по габаритам.

Ранее Виктор Баранец называл причину превосходства оборонной программы России над американской.