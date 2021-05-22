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Пьяный петербуржец попал в реанимацию после падения с самоката
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
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Армия
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Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего

Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
youtube.com

Москва, 22 мая. Российские специалисты разрабатывают рельсовую пушку и даже придумали для нее эффективный и компактный генератор.

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить об успехах российского военно-промышленного комплекса в создании оружия будущего, уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, пишет «ПолитРоссия». К примеру, в распоряжении у российской армии есть сразу три беспилотника, в том числе и тяжелый.

«Последний будет уже испытываться в связке с Су-57. И похоже, что таким образом будет работать не один ударный беспилотник, а, возможно, целая стая», — сказал Виктор Баранец.

Также он подчеркнул прогресс в отечественной робототехнике. В России уже представлены робот-сапер «Уран-6» и боевой робот «Уран-9». Более того, по словам Баранца, специалисты испытывают робота-разведчика.

Не отстают российские инженеры в создании оружия будущего. Разглашать информацию на этом направлении не спешат. Тем не менее уже стало известно, что в России разрабатывается так называемая рельсовая пушка — ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих.

«Мы работаем над рельсотронами. Пока ни мы, ни американцы не можем решить одну задачу: для его эффективной работы необходим могучий генератор. Эксперименты начинались с того, что этот генератор был чуть ли не с половину железнодорожного вагона. Такую же махину не потащишь на поле боя», — отметил Баранец.

Российские специалисты уже приблизились к решению проблемы. Они придумали генератор, который способен вырабатывать достаточный для рельсотрона объемы энергии, но гораздо меньше по габаритам.

Ранее Виктор Баранец называл причину превосходства оборонной программы России над американской.

россия роботы баранец рельсотрон
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