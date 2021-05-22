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12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
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Армия
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Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца

Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
instagram.com  /  @efremovefremov

Москва, 22 мая. Сын осужденного актера Михаила Ефремова Никита в рамках YouTube-шоу «Георгий за кадром» рассказал, как перестал копить обиды на отца, которых было огромное количество.

Будучи ребенком, актер считал родителей самыми светлыми людьми, а отца боготворил. Их отношения поначалу были идеальными, но со временем расстроились. Ефремов-младший признался, что во многих моментах с отцом ему было проще.

«С мамой я все время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу — их было больше 300», — поделился актер.

«Выписать» часть обид на отца было частью терапии. Со временем специалист помог Ефремову-младшему осознать, что его эмоции по отношению к отцу — неоправданные ожидания. А разлад между ними произошел после развода родителей. Тогда еще совсем юному Ефремову казалось, что его бросили, хотя это было не так, передает «Вечерняя Москва».

«Позже я увидел его и понял: он меня принимает», — заявил гость шоу.

Ефремов-младший сыграл одну из главных ролей в дебютном полнометражном фильме режиссера Петра Тодоровского «Здоровый человек». Актер рассказал, что его зацепило в сценарии картины.

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Все новости / Шоу-бизнес / Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
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