Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца

Москва, 22 мая. Сын осужденного актера Михаила Ефремова Никита в рамках YouTube-шоу «Георгий за кадром» рассказал, как перестал копить обиды на отца, которых было огромное количество.

Будучи ребенком, актер считал родителей самыми светлыми людьми, а отца боготворил. Их отношения поначалу были идеальными, но со временем расстроились. Ефремов-младший признался, что во многих моментах с отцом ему было проще.

«С мамой я все время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу — их было больше 300», — поделился актер.

«Выписать» часть обид на отца было частью терапии. Со временем специалист помог Ефремову-младшему осознать, что его эмоции по отношению к отцу — неоправданные ожидания. А разлад между ними произошел после развода родителей. Тогда еще совсем юному Ефремову казалось, что его бросили, хотя это было не так, передает «Вечерняя Москва».

«Позже я увидел его и понял: он меня принимает», — заявил гость шоу.

Ефремов-младший сыграл одну из главных ролей в дебютном полнометражном фильме режиссера Петра Тодоровского «Здоровый человек». Актер рассказал, что его зацепило в сценарии картины.